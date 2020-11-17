Московский ЦСКА могут оштрафовать за нарушение правил Роспотребнадзора, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, в отношении армейского клуба был зарегистрирован административный материал в связи с несоблюдением необходимых мер социального дистанцирования.

За данное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 6.3 КоАП юридическому лицу грозит денежный штраф в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к кадровым проблемам в стане национальной сборной России.