ЦСКА могут оштрафовать за нарушение правил Роспотребнадзора
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский ЦСКА могут оштрафовать за нарушение правил Роспотребнадзора, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации источника, в отношении армейского клуба был зарегистрирован административный материал в связи с несоблюдением необходимых мер социального дистанцирования.
За данное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 6.3 КоАП юридическому лицу грозит денежный штраф в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к кадровым проблемам в стане национальной сборной России.