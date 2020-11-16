Судебное заседание по делу против Широкова cостоится 25 ноября

Адвокат Александр Островский, который представляет интересы судьи Никиты Данченкова, рассказал о ходе дела против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, передает Sport24.

По словам Островского, суд пройдет 25-го ноября в Судебном участке мирового судьи № 105.

«Слушание дела назначено на 9:30», — сказал адвокат.

Напомним, что Роман Широков ударил в лицо судью Никиту Данченкова на любительском футбольном турнире 10-го августа.

Ранее сообщалось, что боец UFC Яндиев отправлен в ИВС до избрания меры пресечения.