Бывший игрок сборной России прокомментировал отсутствие Дзюбы в составе национальной команды

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в составе национальной команды, передает Sport24.

По словам игрока, сложно сказать, насколько ощутимо отсутствие нападающего в составе сборной России. При этом Павлюченко отмечает, что Дзюба — основной нападающий сборной и с ним национальная команда смотрится по-другому.

«Черчесов правильно поступил, что не вызвал Дзюбу на сбор. В данной ситуации Артему нужно было остаться дома с семьей», — сказал он.

Напомним, что Артем Дзюба был исключен из состава национальной команды России после того, как в интернете появилось интимное видео с его участием.

18-го ноября сборная России проведет заключительный матч Лиги наций против национальной команды Сербии. Начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.