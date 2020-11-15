Арбитр Федотов не согласен с удалением Семенова в игре против Турции

Арбитр Игорь Федотов не согласен с удалением Андрея Семенова в игре против Турции, передает «Чемпионат.com».

В эти минуты идет второй тайм. Россияне проигрывают со счетом 2:3.



«Была обыкновенная борьба за позицию. Турок также держал Семенова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения», — сказал Федотов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стал известен состав сборной России на матч с Турцией.