Игрок «Сочи» Терехов высказался о судействе в РПЛ

Футболист «Сочи» Сергей Терехов высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sportbox.ru.



«В России хорошие квалифицированные судьи. Но есть арбитры, которые на любой крик раздают карточки. У нас в этом сезоне огромное количество желтых. Кажется, никогда такого не было», — сказал Терехов.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает пятое место, набрав 23 очка.

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