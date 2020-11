Экс-игрок сборной Англии оценил победу Хэмилтона в чемпионате «Формулы-1»

Экс-игрок сборной Англии по футболу Гари Линекер высоко оценил победу Льюса Хэмилтона в чемпионате «Формулы-1».

Напомним, 15 ноября спортсмен стал семикратным чемпионом соревнований.

«Мои поздравлению Льису Хэмилтону, который сравнялся по титулам с Михаэлем Шумахером. Он должен быть в одном списке с нашими величайшими спортсменами. Невероятно», — написал Линекер в Twitter.



Ранее Квят занял 12-е место на Гран-при Турции.

Congratulations to @LewisHamilton on equalling Michael Schumacher's 7 world titles. What an achievement. Has to be right up there alongside our greatest ever sportspeople. Stunning.