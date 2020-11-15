Экс-игрок сборной Англии оценил победу Хэмилтона в чемпионате «Формулы-1»
Андрей Черников
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Экс-игрок сборной Англии по футболу Гари Линекер высоко оценил победу Льюса Хэмилтона в чемпионате «Формулы-1».
Напомним, 15 ноября спортсмен стал семикратным чемпионом соревнований.
«Мои поздравлению Льису Хэмилтону, который сравнялся по титулам с Михаэлем Шумахером. Он должен быть в одном списке с нашими величайшими спортсменами. Невероятно», — написал Линекер в Twitter.
Ранее Квят занял 12-е место на Гран-при Турции.
Congratulations to @LewisHamilton on equalling Michael Schumacher's 7 world titles. What an achievement. Has to be right up there alongside our greatest ever sportspeople. Stunning. ��— Gary Lineker (@GaryLineker) November 15, 2020