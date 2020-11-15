Защитник «Рубина» получил травму в матче Лиги наций Швеция — Хорватия

Сборная Швеции обыграла национальную команду Хорватии в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счетом 2:1.

Защитник сборной Хорватии и казанского «Рубина» Филип Уремович получил травму на 40-й минуте игры.

Лига наций. Лига A. Группа 3. 5-й тур

Швеция — Хорватии — 2:1

Голы: 1:0 — Кулушевски, 36; 2:0 — Даниэльссон, 45+2; 2:1 — Даниэльссон (A), 81.

Напомним, что после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» имеет 21 очко и идет на девятом месте.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.