Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Airbus запланировала внедрить гуманоидных роботов в авиастроение

SCMP: Airbus приобрела гуманоидных роботов Walker S2 у UBTech для авиастроения
Ubtech

Компания Airbus заключила соглашение с китайским разработчиком UBTech Robotics о поставке гуманоидных роботов, которых в будущем планируется задействовать в производстве авиатехники. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, компания закупила роботов Walker S2 высотой 176 сантиметров. Техника оснащена многофункциональными манипуляторами и системой машинного зрения, с помощью которых машина может двигаться как человек и воспринимать окружающую среду. Кроме того, роботы могут переносить до 15 килограммов грузов, следует из материала.

По словам журналистов, подобная сделка свидетельствует о стремлении Китая занять лидирующие позиции в области конструирования и коммерческого применения человекоподобных роботов.

13 января Airbus сообщила, что в 2025 году компания нарастила поставки коммерческих самолетов на 3,5%. В прошлом году она поставила 793 судна 91 заказчику по всему миру. Общее количество заказов у Airbus за 2025 год составило 1000 единиц, чистое с учетом отказов — 889 самолетов.

Ранее гуманоидный робот Unitree G1 показал способность буксировать автомобиль.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657013_rnd_6",
    "video_id": "record::45c9ec07-876b-4560-9940-f1639cdf30fb"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+