Airbus запланировала внедрить гуманоидных роботов в авиастроение

Компания Airbus заключила соглашение с китайским разработчиком UBTech Robotics о поставке гуманоидных роботов, которых в будущем планируется задействовать в производстве авиатехники. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, компания закупила роботов Walker S2 высотой 176 сантиметров. Техника оснащена многофункциональными манипуляторами и системой машинного зрения, с помощью которых машина может двигаться как человек и воспринимать окружающую среду. Кроме того, роботы могут переносить до 15 килограммов грузов, следует из материала.

По словам журналистов, подобная сделка свидетельствует о стремлении Китая занять лидирующие позиции в области конструирования и коммерческого применения человекоподобных роботов.

13 января Airbus сообщила, что в 2025 году компания нарастила поставки коммерческих самолетов на 3,5%. В прошлом году она поставила 793 судна 91 заказчику по всему миру. Общее количество заказов у Airbus за 2025 год составило 1000 единиц, чистое с учетом отказов — 889 самолетов.

Ранее гуманоидный робот Unitree G1 показал способность буксировать автомобиль.