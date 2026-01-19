Размер шрифта
В России допустили появление нового военного альянса в Европе вместо НАТО

Политолог Ярыгин: Штаты могут разрешить Европе создать новый альянс без США
Европа может создать свое военно-политическое объединение на базе «коалиции желающих» без участия Соединенных Штатов только в том случае, если сами США разрешат Брюсселю сделать такой шаг. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Это возможно, но в отдаленной перспективе в силу того, что оборонный потенциал НАТО состоит из как минимум двух частей — военной и финансово-экономической. И тот, и другой потенциал поддерживаются непосредственно Соединенными Штатами», — подчеркнул аналитик.

По мнению Ярыгина, американцы вряд ли будут готовы полностью уйти из Европы и отдать вопросы формирования европейской безопасности Брюсселю, поэтому главным условиям создания оборонного блока в регионе без участия США станет соответствующее решение в самом Вашингтоне.

«Если будет принято решение, чтобы блок был создан без США, это решение будет принято только в США», — подытожил собеседник.

19 января газета Politico писала о том, что в условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

Высокопоставленные европейские чиновники считают, что президент Дональд Трамп больше не является надежным торговым партнером Европы, «а тем более надежным союзником в сфере безопасности», отмечало издание.

Ранее СМИ сообщили об уходе темы Украины на второй план.

