Штурм предложила Лурье продать квартиру Долиной: «Никакие батюшки не отмолят»

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале возмутилась обстоятельствам выселения народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

Штурм не поняла, зачем нужно было доводить до принудительного выселения приставами. Она назвала ситуацию абсурдной. По словам артистки, Долиной стоило сделать «красивый жест», «проявить благородство» и передать ключи Полине Лурье лично.

«Вообще, я бы на месте Лурье продала бы этот объект. На нем столько негатива, что никакие батюшки не отмолят. А вот новый владелец уже будет владеть без негативных обременений», — поделилась певица.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

19 января адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что ее клиент уже может заезжать — из квартиры вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных. Претензий стороны друг к другу не имеют.

