Лувр снова закрылся из-за забастовки сотрудников

Парижский музей Лувра вновь закрылся. Об этом сообщает lefigaro.fr.

По данным издания, двери музея были закрыты 19 января из-за забастовки сотрудников. Рабочие требуют улучшение условий труда. Это не первый раз, когда Лувр приходится закрывать из-за протеста.

12 января Лувр не работал из-за забастовки. В декабре музей также единожды был закрыт на целый день, а с тех пор еще несколько дней был открыт лишь частично.

Спустя почти три месяца после ограбления Лувра персонал музея потребовал увеличить количество сотрудников и улучшить содержание бывшего королевского дворца.

В декабре в Лувре бастовали около 350 сотрудников — представителей разных профессий, среди которых управляющие, специалисты по охране культурного наследия и работники вспомогательных служб.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее французские СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения.