У 26-летней девушки отказали почки из-за любви к чаю с шариками тапиоки

На Тайване девушка, зависимая от бабл-ти, теперь нуждается в пожизненном диализе

На Тайване у 26-летней девушки полностью отказали почки после многих лет ежедневного употребления бабл-ти. Об этом сообщает MSNews.

Девушка работала в офисе и, чтобы справляться со стрессом, ежедневно пила по две чашки любимого сладкого чая с шариками тапиоки. За полгода до госпитализации она заметила сильный отек лица, но списала это на хронический недосып.

Но ситуация резко изменилась, когда девушка внезапно почувствовала, что ей стало трудно дышать во время сверхурочной работы. Коллеги испугались и доставили ее в отделение неотложной помощи.

Тогда же выяснилось, что ее почки больше не работают, и молодой пациентке поставили диагноз «терминальная стадия почечной недостаточности». Теперь ей до конца жизни потребуется диализ.

Услышав диагноз, девушка разрыдалась в коридоре отделения неотложной помощи вместе со своей матерью.

В ходе дальнейшего обследования выяснилось, что еще несколько лет назад у нее в моче были обнаружены признаки белка, что являлось ранним предупреждением о повреждении почек, которое было проигнорировано.

Врач-нефролог Хонг Ён Сян отметил, что ее состояние усугубило длительное недосыпание и частое употребление сладких напитков.

Ранее россиянин в течение пяти лет ежедневно пил энергетики и заработал подагру.