Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

У 26-летней девушки отказали почки из-за любви к чаю с шариками тапиоки

На Тайване девушка, зависимая от бабл-ти, теперь нуждается в пожизненном диализе
Need Swanya/Shutterstock/FOTODOM

На Тайване у 26-летней девушки полностью отказали почки после многих лет ежедневного употребления бабл-ти. Об этом сообщает MSNews.

Девушка работала в офисе и, чтобы справляться со стрессом, ежедневно пила по две чашки любимого сладкого чая с шариками тапиоки. За полгода до госпитализации она заметила сильный отек лица, но списала это на хронический недосып.

Но ситуация резко изменилась, когда девушка внезапно почувствовала, что ей стало трудно дышать во время сверхурочной работы. Коллеги испугались и доставили ее в отделение неотложной помощи.

Тогда же выяснилось, что ее почки больше не работают, и молодой пациентке поставили диагноз «терминальная стадия почечной недостаточности». Теперь ей до конца жизни потребуется диализ.

Услышав диагноз, девушка разрыдалась в коридоре отделения неотложной помощи вместе со своей матерью.

В ходе дальнейшего обследования выяснилось, что еще несколько лет назад у нее в моче были обнаружены признаки белка, что являлось ранним предупреждением о повреждении почек, которое было проигнорировано.

Врач-нефролог Хонг Ён Сян отметил, что ее состояние усугубило длительное недосыпание и частое употребление сладких напитков.

Ранее россиянин в течение пяти лет ежедневно пил энергетики и заработал подагру. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657121_rnd_5",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+