Боец ММА Харитонов опубликовал первый пост после избиения

Боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов опубликовал в Instagram свой первый пост после избиения, случившегося 13 ноября в Москве.

40-летний спортсмен заявил, что профессиональные навыки боевых искусств должны применяться только в зале, а не в уличных потасовках или с целью нанесения увечий.

«Самое страшное, когда люди специально готовятся, чтобы совершать преступления», — написал Харитонов.

Напомним, что у него диагностировано сотрясение мозга, перелом носа и появились проблемы с правым глазом.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил, что члены его семьи заразились коронавирусом.