Заразившийся коронавирусом Поветкин выписан из больницы

Временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Александр Поветкин выписан из больницы, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен был госпитализирован 3 ноября после положительного теста на коронавирус. Из-за болезни был перенесен его реванш с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября.

В первом поединке россиянин нокаутировал своего соперника. Новая дата боя — 30 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что британский боксер Дерек Чисора готов заменить Поветкина в бою против Уайта.