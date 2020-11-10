Вице-чемпионка ЧМ-2012 Леонова поделилась мнением о Трусовой и Косторной
Вадим Балканов
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Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о борьбе учениц Евгения Плющенко Александры Трусовой и Алены Косторной в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, именно они являются фаворитками текущих соревнований, так как владеют четверными прыжками.
Также Леонова отметила, что не сомневалась в победе 16-летней бронзовой призерки чемпионата Европы — 2020 на этапе Кубка России в Казани, так как она показала органичный прокат, несмотря на мелкие недоработки.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова превзошла показатели двух мировых рекордов.