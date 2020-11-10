Вице-чемпионка ЧМ-2012 Леонова поделилась мнением о Трусовой и Косторной

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о борьбе учениц Евгения Плющенко Александры Трусовой и Алены Косторной в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, именно они являются фаворитками текущих соревнований, так как владеют четверными прыжками.

Также Леонова отметила, что не сомневалась в победе 16-летней бронзовой призерки чемпионата Европы — 2020 на этапе Кубка России в Казани, так как она показала органичный прокат, несмотря на мелкие недоработки.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова превзошла показатели двух мировых рекордов.