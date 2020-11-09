Сенатор поддержал идею о присвоении Нурмагомедову звания Героя России

Олимпийский чемпион по вольной борьбе и сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев на своей странице в Instagtam поддержал идею о присвоении чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Хабибу Нурмагомедову звания Героя России.

По словам сенатора, Нурмагомедов является номером один в России по охвату аудитории в социальных сетях. Фадзаев отмечает, что у бойца 25 миллионов подписчиков.

«Кто больше Хабиба популяризирует спорт, пропагандирует семейные ценности, а также здоровый образ жизни? Дело в масштабе. Никто не сможет этого сделать», — написал он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру после победы над американским бойцом MMA на турнире UFC 254.

Ранее Тейшейра победил Силву в главном бою турнира UFC Fight Nights в Вегасе.