Сенатор поддержал идею о присвоении Нурмагомедову звания Героя России
Олимпийский чемпион по вольной борьбе и сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев на своей странице в Instagtam поддержал идею о присвоении чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Хабибу Нурмагомедову звания Героя России.
По словам сенатора, Нурмагомедов является номером один в России по охвату аудитории в социальных сетях. Фадзаев отмечает, что у бойца 25 миллионов подписчиков.
«Кто больше Хабиба популяризирует спорт, пропагандирует семейные ценности, а также здоровый образ жизни? Дело в масштабе. Никто не сможет этого сделать», — написал он.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру после победы над американским бойцом MMA на турнире UFC 254.
Ранее Тейшейра победил Силву в главном бою турнира UFC Fight Nights в Вегасе.
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Добрый вечер, дорогие друзья! ᅠ С интересом слежу за полемикой, в очередной раз развернувшейся вокруг самого обсуждаемого человека в мире по версии Google, непобеждённого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова @khabib_nurmagomedov. ᅠ Как многие из вас знают, депутат Государственной Думы Гаджимурад Омаров предложил присвоить Хабибу звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Это вызвало неоднозначную реакцию, особенно у бывших и действующих спортсменов. ᅠ Давайте разберёмся поэтапно. ᅠ 1. Имеет ли право депутат выразить такое желание и предложить инициативу? Учитывая то, что Гаджимурад, плюс ко всему, является земляком Хабиба, вполне естественно и закономерно. Имеет. ᅠ 2. Хабиб сегодня является номером один в стране по охвату аудитории в социальных сетях. У него 25,5 миллионов подписчиков. Кто большего него популяризирует спорт, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни? Вопрос именно в масштабе. Согласитесь, чисто физически никто не может этого сделать. ᅠ 3. Выражают недовольство в основном представители мира спорта. Говорят не очень приятные вещи о Хабибе и его достижениях. Предлагаю посмотреть коллегам на ситуацию с более оптимистичной стороны: если кому-то из нас не вручили такую награду, это не означает, что её не должен получить никто. ᅠ Как бы там ни было, подобные решения принимает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уверен, что он верно расставит приоритеты. Мне бы хотелось пожелать и донести только одну мысль - героями нашей любимой страны в народе, в равной степени, могут (и должны) быть как представители науки и военно-промышленного комплекса, интеллигенции: учителя и врачи, так и спортсмены, которые отдают всего себя и прославляют Россию на весь мир, заставляя гордиться ей ещё сильнее!