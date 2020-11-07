Ларионов поделился мнением о победе сборной России над Швецией

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о победе над Швецией в рамках Кубка Карьяла. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, команда проявила бойцовский дух и показала характер, сумев переломить неудачный ход встречи и добыть победу в серии послематчевых бросков.

Специалист отметил, что его хоккеисты прошли достойный тест на прочность и смогли сохранить спокойствие, продолжая играть по выбранной тактике, несмотря на счет в концовке третьего периода.

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла.