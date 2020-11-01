Наставник «Локомотива» раскритиковал футболистов за неуважение к ЧР

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич раскритиковал футболистов за неуважение к чемпионату России, передает «СЭ».

31 октября «железнодорожники» уступили «Сочи» со счетом 1:2.

«В среду с «Баварией» сделали больше, чем можно, а через несколько дней — так. Это неуважение к домашнему чемпионату. Это самая важная проблема, которую нужно решить», — сказал Николич.



Ранее «Локомотив» проиграл три матча подряд.