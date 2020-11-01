Усик поблагодарил болельщиков после победы над Чисорой
Карен Саркисян
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Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне.
Бой продлился 12 раундов. Победа Усику была присуждена единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).
После боя украинский боец обратился на своей странице в Instagram к болельщикам.
«Всем спасибо за поддержку! Моей семье, команде, близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал! Мир любит сильных!» — написал он.
Напомним, что победа над Чисорой позволила Усику стать претендентом на титул WBO, которым обладает британский боксер Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.