Усик поблагодарил болельщиков после победы над Чисорой

Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне.

Бой продлился 12 раундов. Победа Усику была присуждена единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

После боя украинский боец обратился на своей странице в Instagram к болельщикам.

«Всем спасибо за поддержку! Моей семье, команде, близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал! Мир любит сильных!» — написал он.

Напомним, что победа над Чисорой позволила Усику стать претендентом на титул WBO, которым обладает британский боксер Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.