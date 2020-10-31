«Ростов» опубликовал победное фото после игры со «Спартаком»
Вадим Балканов
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала в Twitter победное фото после игры со «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, что подопечные Валерия Карпина обыграли оппонентов с минимальным счетом 1:0 и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Московский клуб продолжает лидировать в первенстве, опережая ближайших преследователей из ЦСКА на два балла.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу уровня судейства в РПЛ.
Ну и по традиции, епт! �� pic.twitter.com/UlR4pUERHa— Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2020