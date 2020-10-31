«Аталанта» без Миранчука обыграла «Кротоне» в матче Серии А
Андрей Черников
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«Аталанта» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей Луис Мурьель оформил дубль. За «Кротоне» отличился Симеон Нванкво.
Российский игрок бергамасков Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.
Серия А. 6-й тур
«Кротоне» — «Аталанта» — 1:2
Голы: 0:1 — Мурьель, 26; 0:2 — Мурьель, 38; 1:2 — Нванкво, 40.
Ранее Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч против «Кротоне».