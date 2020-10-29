Соловьев прокомментировал акцию BLM на матче «Краснодар» — «Челси»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал акцию в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») на матче Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, в российской культуре принято преклонять колено только перед Богом во время чтения молитвы.

«А почему мы должны преклонять колено? Мы не расисты. Наоборот, мы боролись с колониальной системой и последовательно отстаивали интернационалистскую позицию», — заявил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Виталий Милонов призвал наказать поддержавших акцию Black Lives Matter игроков «Краснодара».