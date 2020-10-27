Марадона был изолирован после контакта с заразившимся коронавирусом
Василий Учаев
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Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона был изолирован после контакта с зараженным коронавирусом человеком, сообщает ESPN.
По информации источника, один из охранников бывшего футболиста почувствовал недомогание и сдал тест на вирус, который дал положительный результат.
Марадона, являющийся главным тренером аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», пройдет тестирование 29 октября.
Ранее сообщалось, что глава Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом.