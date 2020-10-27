Марадона был изолирован после контакта с заразившимся коронавирусом

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона был изолирован после контакта с зараженным коронавирусом человеком, сообщает ESPN.

По информации источника, один из охранников бывшего футболиста почувствовал недомогание и сдал тест на вирус, который дал положительный результат.

Марадона, являющийся главным тренером аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», пройдет тестирование 29 октября.

Ранее сообщалось, что глава Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом.