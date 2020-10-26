Глейхенгауз объяснил ошибки Щербаковой и Усачевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил ошибки Анны Щербаковой и Дарьи Усачевой на этапе Кубка России в Сочи, передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Щербакова, которая выиграла этап, допустила несколько ошибок в короткой программе, но в произвольной исполнила чистый четверной флип. Усачева, наоборот, лидировала по итогам короткого проката, но упала в произвольной программе.

«Все это идет от недостатка соревнований. Все-таки у девочек это второй старт. Спортсмен по-другому чувствует и свое тело, и эмоции, когда катается на тренировке и на соревнованиях», — заявил хореограф.

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