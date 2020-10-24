Тедеско получил предложение подписать новый контракт со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил предложение подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает «СЭ».

По словам генерального директора Шамиля Газизова, немецкий специалист в настоящее время раздумывает над новым трудовым договором.

«Он талантливый тренер. Чемпионская игра у него сегодня есть. Надеемся, продолжим в том же духе», — сказал функционер.

В настоящее время красно-белые с отрывом в три очка идут в лидерах первенства страны.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ.