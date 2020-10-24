«Реал» одержал гостевую победу над «Барселоной» в матче Ла Лиги

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В матче шестого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной».

Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Ансу Фати.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу Ла Лиги.

Ранее в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» уступил казанскому «Рубину».