«Реал» одержал гостевую победу над «Барселоной» в матче Ла Лиги
Вадим Балканов
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В матче шестого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной».
Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Ансу Фати.
После этого успеха подопечные Зинедина Зидана набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу Ла Лиги.
Ранее в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» уступил казанскому «Рубину».