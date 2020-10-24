«Спартак» осудил нападение на арбитра после матча молодежки с «Ахматом»

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Филатов высказался об инциденте, который произошел после матча седьмого тура молодежного первенства России против грозненского «Ахмата» (0:0).

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что один из представителей команды из столицы Чеченской Республики нанес несколько ударов главному судье Богдану Головко.

«Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», — цитирует Филатова «Спорт-Экспресс».

Ранее Головко прокомментировал информацию о том, что напавший на него человек имел отношение к «Ахмату».