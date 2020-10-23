В Хасавюрте убили экс-бойца MMA

В Хасавюрте убили экс-бойца смешанных единоборств (MMA) Шамиля Абдулмуслимова, передает Telegram-канал Baza.

Двое человек расстреляли его в кафе. Подозреваемые задержаны.



Причиной расправы стало то, что 22 октября в ресторане Мургамудин Мурадисов с сыном спорили с бывшим бойцом по поводу земельного участка. Мурадисов вышел, а затем вернулся с сыном. Они были вооружены. Злоумышленники убили спортсмена, а затем начали потасовку с его друзьями.

Ранее футболиста до смерти избили одноклубники за ошибку на поле.