Капитан «Спартака» обратился к Хабибу

Капитан московского «Спартака» и защитник сборной России по футболу Георгий Джикия в сториз своего Instagram обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову перед поединком с американским бойцом Джастином Гэтжи.

«Я как никто другой знаю, каково это — скидывать много килограммов. Поэтому хочу пожелать терпения, удачи и победы. Пусть все будет так, как ты задумал. Это твое время. Хабиб — тайм», — сказал Джикия.

Напомним, что 24-го октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Хабиб опубликовал трогательный пост в память об отце.