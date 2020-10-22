Поддержавший убийцу учителя российский боец был уволен из UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отреагировал на слова поддержки российского бойца Зелима Имадаева в адрес уроженца Чечни Абдулаха Анзорова, который 16 октября убил и обезглавил во Франции учителя истории Самюэля Пати.

Как сообщает Bloody Elbow со ссылкой на официальное заявление промоушена, контракт со спортсменом был разорван летом 2020 года. При этом боец выступил на турнире UFC Fight Night 176, который прошел 5 сентября.

Убийство учителя произошло вечером 16 октября. Анзоров дождался жертву у выхода из колледжа, а затем убил и обезглавил. В ходе задержания полиция застрелила преступника.

Ранее сообщалось, что Имадаев удалил свое сообщение с поддержкой в адрес убийцы учителя.