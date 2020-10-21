Миранчук поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Футболист итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук в Instagram поддержал действующего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова перед боем с американским бойцом Джастином Гэтжи.

«Всем привет. Узнал, что скоро бой у Хабиба. Хотел бы выразить свою поддержку, пожелать большой удачи. Болеем и ждем победы», — сказал Миранчук.

Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24-го октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее американcкий боец пожаловался на оскорбления от русских и дагестанцев.