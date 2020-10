«Челси» заявил завершившего карьеру Чеха на чемпионат Англии

Лондонский «Челси» включил в заявку на матчи чемпионата Англии голкипера Петра Чеха, сообщает журналист Мэтт Лоу в Twitter.

Чешский вратарь выступал за «синих» с 2004 по 2015 год. В составе команды он четыре раза становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) и завоевал трофей Лиги чемпионов. После сезона-2018/2019 футболист объявил о завершении карьеры.

Также в заявке столичного клуба вратари Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.

После пяти туров АПЛ «Челси», набрав восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в «Челси» может смениться главный тренер.

Told Petr Cech being on Chelsea's PL squad list is NOT a mistake