«Челси» заявил завершившего карьеру Чеха на чемпионат Англии
Василий Учаев
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Лондонский «Челси» включил в заявку на матчи чемпионата Англии голкипера Петра Чеха, сообщает журналист Мэтт Лоу в Twitter.
Чешский вратарь выступал за «синих» с 2004 по 2015 год. В составе команды он четыре раза становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) и завоевал трофей Лиги чемпионов. После сезона-2018/2019 футболист объявил о завершении карьеры.
Также в заявке столичного клуба вратари Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.
После пяти туров АПЛ «Челси», набрав восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что в «Челси» может смениться главный тренер.
Told Petr Cech being on Chelsea's PL squad list is NOT a mistake— Matt Law (@Matt_Law_DT) October 20, 2020