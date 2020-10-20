«Спартак» почтил память жертв трагедии в «Лужниках»

Московский «Спартак» почтил память жертв трагедии, произошедшей на стадионе «Лужники» 20 октября 1982 года.

В концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА против голландского «Харлема» в подтрибунном помещении произошла давка, в результате которой погибли 66 человек.

«20.10.1982. Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби. Мы помним», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Twitter.

Ранее пресс-служба «Ливерпуля» почтила память жертв трагедии, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».