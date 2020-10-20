«Спартак» почтил память жертв трагедии в «Лужниках»
Антон Борисов
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Московский «Спартак» почтил память жертв трагедии, произошедшей на стадионе «Лужники» 20 октября 1982 года.
В концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА против голландского «Харлема» в подтрибунном помещении произошла давка, в результате которой погибли 66 человек.
«20.10.1982. Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби. Мы помним», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Twitter.
Ранее пресс-служба «Ливерпуля» почтила память жертв трагедии, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».
20.10.82.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби.
Мы помним. pic.twitter.com/wsvRnLYBCH