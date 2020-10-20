Широков заявил, что избитый им арбитр его спровоцировал

Бывший футболист сборной России Роман Широков в ходе очной ставки с арбитром Никитой Данченковым заявил, что рефери спровоцировал его на насилие, сообщил РИА «Новости» адвокат Александр Островский.

10 августа во время любительского матча игрок избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.

«В ходе очной ставки между Данченковым и Широковым последний заявил следующее: «Именно грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия», — заявил представитель защиты Данченкова.

В протоколе очной ставки указано, что футболист считает непрофессиональное судейство причиной «резкой возникшей озлобленности» по отношению к арбитру.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на избиение Широковым судьи.