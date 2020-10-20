Футболисты испанского клуба получили травмы в съемках рекламного ролика

Футболисты «Тенерифе» получили травмы после участия в съемках рекламного ролика, сообщает AS.

Источник сообщает, что футболисты Алекс Муньос и Карл Помарес получили мышечную перегрузку во время съемок рекламы. Помарес смог восстановиться и принять участие в матче чемпионата со «Спортингом» (1:1). Восстановление же Муньоса продолжается.

Главный тренер команды Фран Фернандес подтвердил тот факт, что футболисты получили травмы, принимая участие в съемках рекламного ролика для Ла Лиги.

Напомним, что «Тенерифе» выступает во втором по значимости чемпионате Испании — Сегунде.

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