Хабиб назвал условия, при которых Фергюсон сможет подраться с ним за титул
Андрей Черников
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал условия, при которых Тони Фергюсон сможет подраться с ним за титул.
«У Фергюсона был шанс, но он проиграл свой бой. Для начала он должен обыграть кого-то из топ-5. Этот шанс нужно заслужить», — сказал Хабиб в прямом эфире в Instagram.
24 октября россиянин встретится с американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Хабиб рассказал о подготовке к бою с Гэтжи.