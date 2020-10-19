Хабиб назвал условия, при которых Фергюсон сможет подраться с ним за титул

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал условия, при которых Тони Фергюсон сможет подраться с ним за титул.

«У Фергюсона был шанс, но он проиграл свой бой. Для начала он должен обыграть кого-то из топ-5. Этот шанс нужно заслужить», — сказал Хабиб в прямом эфире в Instagram.

24 октября россиянин встретится с американцем Джастином Гэтжи.



Ранее Хабиб рассказал о подготовке к бою с Гэтжи.