Хабиб рассказал о подготовке к бою с Гэтжи
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против американца Джастина Гэтжи.
Напомним, поединок пройдет 24 октября в Абу-Даби.
«Это был тяжелый тренировочный лагерь. Как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — написал Хабиб в Instagram.
Ранее сообщалось о том, что Хабиб с опережением проходит процесс сгонки веса.
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Это был тяжёлый тренировочный лагерь, как физически так и психологически, ни кто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам. - It was hard training camp honestly, mentally and physically. but no one can stop time, only patience and hard work will help us. #ufc254 @tooba - ����