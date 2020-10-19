Хабиб рассказал о подготовке к бою с Гэтжи

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против американца Джастина Гэтжи.

Напомним, поединок пройдет 24 октября в Абу-Даби.

«Это был тяжелый тренировочный лагерь. Как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — написал Хабиб в Instagram.



Ранее сообщалось о том, что Хабиб с опережением проходит процесс сгонки веса.