«Спартак» анонсировал переход Мозеса песней Луи Армстронга

Московский «Спартак» анонсировал переход полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.

На своей странице в Twitter красно-белые опубликовали отрывок песни Луи Армстронга — Go Down Moses.

По информации СМИ, нигериец подпишет арендное соглашение на один сезон.

В своей карьере Мозес, помимо «Челси», выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

Ранее экс-генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах задержки трансфера Мозеса.