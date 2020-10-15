«Спартак» анонсировал переход Мозеса песней Луи Армстронга
Антон Борисов
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Московский «Спартак» анонсировал переход полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.
На своей странице в Twitter красно-белые опубликовали отрывок песни Луи Армстронга — Go Down Moses.
По информации СМИ, нигериец подпишет арендное соглашение на один сезон.
В своей карьере Мозес, помимо «Челси», выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».
Ранее экс-генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах задержки трансфера Мозеса.
������ pic.twitter.com/FxPUQPk2cO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020