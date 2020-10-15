Губерниев высказался о Пихлере после инфаркта и комы

Карен Саркисян

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о бывшем тренере сборной России по биатлону Вольфганге Пихлере, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам комментатора, он рад, что тренер идет на поправку после инфаркта и комы. Немецкого специалиста выписали из больницы.

«Дед смог, дед молодец. Я с самого начала желал ему здоровья. Рад, что он вернулся. Но меня очень сильно смутило, что человек в его возрасте реально пытался на равных тренироваться со спортсменами. То есть в этом вся философия Вольфганга. Его совершенно бесконтрольная физическая активность как раз и говорит в том числе о тех ошибках, которые он допустил в сборной России», — сказал Губерниев.

По мнению журналиста, физические нагрузки Пихлера могли выдержать только люди, обладающие уникальным здоровьем от природы.

«Есть ощущение, что он свои бесконтрольные истории применял еще и на подопечных. И не все к этому были готовы. Ему надо почитать теории и методики тренировок — он нам нужен живым и здоровым, ему надо вооружиться знаниями, как тренировать самого себя в 65 лет», — добавил он.

Ранее Пихлер рассказал о пребывании на грани жизни и смерти.