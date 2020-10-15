Тренер ЦСКА: ранний уход девушек из фигурного катания — это неизбежность

Тренер ЦСКА Сергей Давыдов поделился мнением насчет четверных прыжков в женском фигурном катании, сообщает «Спорт-экспресс». По мнению тренера, залог успеха четверных заключается в количестве исполнений и подготовительных упражнениях.

«На таком пределе работает опорно-двигательный аппарат, что надо постоянно держать его на весу. Это скорее важно, чем просто уметь прыгать. Умеют сейчас уже многие. А он уходит — и снова надо начинать все по новой», — сказал он.

Давыдов считает неизбежным раннее завершение карьеры фигуристок.

«Поймите, это неизбежность, а не вопрос Тутберидзе или еще кого-то. Если говорить о девочках, они начинают взрослеть, тяжелеть и становиться медленными. А что такое четверной? Это максимальная скорость и легкость. Чуть потяжелел — все уходит. Дальше ты проигрываешь. Очень тяжело терпеть поражения. По пальцам рук можно пересчитать людей, кто катался на 10-12-х местах, будучи чемпионами. Туктамышева, Леонова в голову приходят», – сказал Давыдов.

Ранее сообщалось, что по мнению тренера ЦСКА, Трусова и Косторная захотели перейти туда, где больше финансов.