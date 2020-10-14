Кержаков рассказал о давлении Федуна на судей
Андрей Черников
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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о давлении владельца московского «Спартака» Леонида Федуна на судей, передает «Фонтанка».
«С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал. Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается», — сказал Кержаков.
Также голкипер отметил, что это сыграло на руку красно-белым, а Федун сделал все грамотно.