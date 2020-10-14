Тренер Хабиба назвал условие реванша с Макгрегором
Антон Борисов
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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал условие проведения реванша против ирландца Конора Макгрегора.
Специалист считает, что сначала экс-чемпион UFC должен одержать победу над американцем Дастином Порье.
«Он должен победить Дастина, и тогда, очевидно, это будет иметь смысл», — цитирует Мендеса The Sun.
Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел на турнире UFC 229 Лас-Вегасе 6 октября. Тогда россиянин в четвертом раунде победил соперника болевым приемом и защитил титул чемпиона.
Ранее Макгрегор опубликовал видео драки с членами команды Хабиба.