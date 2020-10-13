Оздоев пожаловался на плотный график
Андрей Черников
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Футболист петербургского «Зенита» Магомед Оздоев объяснил спады в игре сборной России во вторых таймах октябрьских матчей.
Напомним, 8 октября подопечные Станислава Черчесова уступили в контрольном матче шведам со счетом 1:2, а через три дня сыграли вничью с турками в рамках Лиги наций (1:1).
«Спады во вторых таймах связаны с плотным графиком. Раньше всех начали играть чемпионат. Не сказал бы, что мы сразу подсаживаемся после перерыва. Где-то 70% темпа выдерживаем», — сказал Оздоев в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Оздоев рассказал о нежелании переходить в европейский чемпионат.