Оздоев пожаловался на плотный график

Футболист петербургского «Зенита» Магомед Оздоев объяснил спады в игре сборной России во вторых таймах октябрьских матчей.

Напомним, 8 октября подопечные Станислава Черчесова уступили в контрольном матче шведам со счетом 1:2, а через три дня сыграли вничью с турками в рамках Лиги наций (1:1).

«Спады во вторых таймах связаны с плотным графиком. Раньше всех начали играть чемпионат. Не сказал бы, что мы сразу подсаживаемся после перерыва. Где-то 70% темпа выдерживаем», — сказал Оздоев в эфире телеканала «Россия 24».



Ранее Оздоев рассказал о нежелании переходить в европейский чемпионат.