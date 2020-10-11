Плющенко отреагировал на победы своих подопечных на этапе Кубка России
Антон Борисов
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Двукратный олимпийский чемпион по Евгений Плющенко отреагировал на победы своих подопечных на втором этапе Кубка России в Москве.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заняла первое место в женском одиночном катании, а Артем Ковалев выиграл соревнования у мужчин.
«Весь тренерский штаб «Ангелов Плющенко», Сашу Трусову и Артема Калинина поздравляю с победой. Спасибо всем, кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше», — написал Плющенко в Instagram.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин.
Ранее сообщалось, что в академии Плющенко готовят Трусову к пяти четверным прыжкам.