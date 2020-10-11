Надаль разгромил Джоковича и стал 13-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финале турнира испанец одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:0, 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Надаль в 13-й раз в своей карьере стал победителем «Ролан Гаррос».

Ранее испанский теннисист назвал Джоковича самым тяжелым соперником.

Теннис. «Ролан Гаррос». Финал

Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 6:0, 6:2, 7:5