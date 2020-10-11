Экс-футболисту «Зенита» снится его бывшая команда
Андрей Черников
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Фатих Текке поделился своими воспоминаниями о команде, передает Metaratings.ru.
«Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки сине-бело-голубых. Я надеюсь, что мне посчастливится поработать в нем в качестве босса», — сказал Текке.
Также он отметил, что Андрей Аршавин — один из лучших игроков в мире.
Турок выступал за сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год.
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