Гол Месси принес Аргентине победу над командой Эквадора
Сборная Аргентины переиграла команду Эквадора в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 13-й минуте с пенальти отличился Лионель Месси.
В следующем матче Аргентина встретится на выезде с командой Боливии, а Эквадор примет сборную Уругвая.
В другом матче Уругвай вырвал победу над Чили — 2:1.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Уругвая Луис Суарес вышел на первое место в списке бомбардиров за всю историю южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира.
Футбол. ЧМ-2022. Квалификация. Южная Америка. 1-й тур
Аргентина — Эквадор — 1:0
Голы: 1:0 — Месси, 13 (пенальти).
Уругвай — Чили — 2:1
Голы: 1:0 — Суарес, 39 (пенальти); 1:1 — Санчес, 54; 2:1 — Гомес, 90+3.