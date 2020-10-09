Гол Месси принес Аргентине победу над командой Эквадора

Сборная Аргентины переиграла команду Эквадора в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 13-й минуте с пенальти отличился Лионель Месси.

В следующем матче Аргентина встретится на выезде с командой Боливии, а Эквадор примет сборную Уругвая.

В другом матче Уругвай вырвал победу над Чили — 2:1.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Уругвая Луис Суарес вышел на первое место в списке бомбардиров за всю историю южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира.

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация. Южная Америка. 1-й тур

Аргентина — Эквадор — 1:0

Голы: 1:0 — Месси, 13 (пенальти).

Уругвай — Чили — 2:1

Голы: 1:0 — Суарес, 39 (пенальти); 1:1 — Санчес, 54; 2:1 — Гомес, 90+3.