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Россия в ООН заявила о бесполезности западных поставок ВСУ

Небензя заявил, что у Запада нет такого оружия, которое бы помогло ВСУ победить

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Brendan Mcdermid/Reuters

У Запада нет такого оружия, которое бы помогло Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить Россию. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются так же, как хваленные Leopard и Abrams. Такая же участь постигнет и пресловутые F-16, как только они поступят киевскому режиму», — предупредил Небензя.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16, которые страны Запада намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), станут «проклятием» для этой страны, они не смогут поменять ситуацию на поле боя и будут уничтожены армией России.

Накануне украинская газета «Страна.ua» писала, что истребители четвертого поколения F-16 из Дании не смогут оказаться на Украине в течение одного месяца, как планировалось ранее.

Ранее глава ДНР заявил о готовности войск РФ к появлению F-16 на фронте.

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Операция на Украине
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