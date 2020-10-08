Известны гонорары российских клубов за участие в Лиге чемпионов

Стало известно, сколько получат российское клубы за участие в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», которые выступят на групповом этапе турнира, гарантировано получат по €15,25 млн (€14,5 млн в качестве начальной выплаты и €0,75 млн в виде дополнительной).

Выход в 1/8 финала может принести клубам дополнительные €9,5 млн, выход в 1/4 финала — €10,5 млн, в полуфинал — €12 млн, в финал — €15 млн.

Ранее в «Зените» оценили трансферную кампанию клуба под Лигу чемпионов.