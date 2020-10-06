Во Франции возбудили дело о возможном договорном матче российской теннисистки

Прокуратура Франции возбудила дело о возможном договорном матче с участием российской теннисистки Яны Сизиковой на »Ролан Гаррос», передает Reuters.

Россиянка выступала в паре с американкой Мэдисон Бренгл. Дуэт уступил румынкам Патриции Марии Циг и Андреа Миту.

Сообщается, что были сделаны подозрительные ставки на то, что российско-американская пара уступит в пятом гейме второй партии, что и произошло — Сизикова подавала и допустила две двойных ошибки, а гейм они с Бренгл проиграли под ноль.

Ранее сообщалось о том, что Сизикову подозревают в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос».